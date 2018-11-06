الكشف عن تفاصيل جديدة حول”خلية السلط” في الأردن

نشرت وسائل إعلام أردنية، يوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة حول “خلية السلط” المتشددة، التي استهدفت أجهزة أمنية، ما أسفر عن مقتل 6 وإصابة العشرات.

وقالت الوسائل ذاتها: إن “مدعي عام محكمة أمن الدولة، القاضي العسكري العقيد فواز العتوم، أنهى التحقيق بقضية خلية السلط الإرهابية، والموقوف على ذمتها 14 متهمًا، بينهم 3 نساء، وإحالة ملف القضية إلى محكمة أمن الدولة”.

ووفق لائحة الاتهام، أسند المدعي العام للمتهمين تھم “التدخل بالقیام بأعمال إرھابیة باستخدام أسلحة ومواد متفجرة أفضت إلى موت إنسان، وھدم بناء خاص بالاشتراك، وتصنیع مواد مفرقعة بقصد استخدامھا للقیام بأعمال إرھابیة بالاشتراك، وحیازة مواد مفرقعة بقصد استخدامھا للقیام بأعمال إرھابیة”.

وبحسب اللائحة، فإن المتهمين هم: “محمود نايف الحياري، أنس أنور صالح، محمود هاشم النسور، منذر محمد القاضي، محمد مفيد زيادة، محمد ناجح القدح، محمد بهجت العتوم، إبراهيم محمد عودة، لؤي علي طه، محمود أحمد الدباس، عائشة أيوب الواكد، هدايا محمد عدلي دروزة، آلاء محمد عدلي دروزة، محمد فارس الدباس”.

وذكرت لائحة الاتهام أن “المتهم محمود تربطه علاقة صداقة بالمتهمَين، محمود هاشم ومحمد فارس، والمقتولِين: أحمد هاشم النسور، وضياء الدين محمد عبد الفواعير، وأحمد محمد أحمد عودة”.

وأضافت اللائحة أنه “خلال عام 2015 توجه المتهم الأول محمود في رحلة عمرة إلى السعودية، وبعد عودته التزم دينيًا، وأخذ يتردد على المساجد ويلتقي بالمتهمَين الثالث محمود والرابع عشر محمد فارس، والمقتولِين أحمد هاشم وضياء الدين محمد وأحمد محمد المذكورين أعلاه، وذلك في منزل المقتول أحمد هاشم في منطقة الميسة في مدينة السلط”.

وتابعت: “كانوا يتداولون فيما بينهم أخبار تنظيم داعش، ويطلعون على إصدارات التنظيم، واتفقوا جميعًا على أن هذا التنظيم يعمل على تطبيق شرع الله، وأخذوا يروجون لأفكار التنظيم ومبادئه فيما بينهم، من خلال الفيديوهات التي كانت تصلهم من التنظيم”.

وقالت اللائحة: “اتفق المذكورون أعلاه على وجوب نصرة التنظيم، وكانوا يجتمعون في جنح الظلام، وشكلوا فيما بينهم عصابة إجرامية هدفها النيل من أمن واستقرار المملكة، فاستباحوا لأنفسهم قتل الأبرياء بطريقة عدوانية، وتنفيذًا لذلك الاتفاق، فقد شكل المذكورون خلية إرهابية، وتم تنصيب المقتول أحمد هاشم أميرًا لها”.