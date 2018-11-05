وزير الدفاع التركي يصل الخرطوم

وصل وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، العاصمة السودانية الخرطوم، مساء الإثنين، في زيارة تستغرق يومين.

وكان في استقباله بمطار الخرطوم وزير الدفاع، عوض محمد بن عوف، ورئيس الأركان، كمال عبدالمعروف، وأعضاء هيئة الأركان السودانية.

وحضر الاستقبال سفير تركيا لدى الخرطوم، عرفان نذير أوغلو، حسب بيان لوزارة الدفاع السودانية.

ويجري المسؤول التركي مباحثات مع نظيره السوداني بمقر وزارة الدفاع في الخرطوم، صباح الثلاثاء.

وتشهد العلاقات بين الخرطوم وأنقرة حراكًا واسعًا منذ زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان للسودان، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حيث جرى خلالها توقيع 22 اتفاقية متنوعة بين البلدين.