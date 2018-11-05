إسرائيل تقلص عقوبات السجناء بسبب اكتظاظ السجون

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

بحسب "هآرتس" العبرية سوف يتم تحرير 300 أسير فلسطيني قبل عدة أشهر من تاريخ انتهاء حكمهم تنفيذًا لهذا القرار.



