إسرائيل تقلص عقوبات السجناء بسبب اكتظاظ السجون

صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون تقليص عقوبة السجناء للحد من اكتظاظ السجون باستثناء “السجناء الأمنيين”.
وبحسب صحيفة “هآرتس” العبرية فإن مشروع القانون يستثني السجناء الأمنيين المدانين من قبل المحاكم العسكرية في الأراضي أو مرتكبي “الجرائم الأمنية”.
وأوضحت الصحيفة أن التعديل ينص على أنه سيتم تقصير مدة سجن جميع السجناء الذين يقضون عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات لعدة أشهر.
ومن المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ في 20 كانون الأول/ ديسمبر، ويصدر بأغلبية 53 صوتًا مقابل تسعة، وينتج عنه الإفراج الفوري عن أكثر من 700 سجين جنائي.
وكشفت الصحيفة أنه سوف يتم تحرير 300 أسير فلسطيني قبل عدة أشهر من تاريخ انتهاء حكمهم، تنفيذًا لهذا القرار.