واسع ومثير.. تعديل وزاري جديد في تونس

أعلن رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد عن تعديل وزاري جديد، مساء اليوم الإثنين، شمل 13 حقيبة، لم تخلُ من مفاجآت قد تثير الجدل في الأيام القادمة بهذا البلد المغاربي.

وجاء التعديل كبيرًا وموسعًا حيث لم يبق الشاهد سوى وزراء الداخلية والدفاع والفلاحة والتربية والمالية والاتصالات والتعاون الدولي والخارجية.

وكان من أبزر الوجوه الجديد روني الطرابلسي الذي عين وزيرًا للسياحة والصناعات التقليدية، وهو أول تونسي- يهودي يكلف بمنصب بهذا المستوى؛ منذ أن عيّن الحبيب بورقيبة بعد الاستقلال أندريه باروش في منصب وزير ونائب رئيس غرفة التجارة آنذاك.

وشهدت التركيبة الوزارية تعيين أصغر وزيرة وهي سيدة الونيسي من مواليد 1987، القيادية بحركة النهضة، كما يعتبر كمال مرجان مفاجأة في هذه القائمة، حيث يعتبر أحد رجال زين العابدين بن علي، بعد أن شغل منصب وزير الخارجية في عهده.

ويعرف عن مرجان الذي يترأس حزب المبادرة، قربه من حركة النهضة، حيث نواب حزبه حكومة على العريض زمن الترويكا، وأعلن مؤخرا أنه يقبل أن يكون مرشحا تواقفيا لرئاسة الجمهورية مدعومًا من النهضة.

وتسلم وزارة العدل في التعديل الجديد، كريم الجاموسي، ومختار الهمامي عين وزيرًا للبيئة، وكمال مرجان وزيرًا للوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية.