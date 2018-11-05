واسع ومثير.. تعديل وزاري جديد في تونس

أعلن رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد عن تعديل وزاري جديد، مساء اليوم الإثنين، شمل 13 حقيبة، لم تخلُ من مفاجآت قد تثير الجدل في الأيام القادمة بهذا البلد المغاربي.
وجاء التعديل كبيرًا وموسعًا حيث لم يبق الشاهد سوى وزراء الداخلية والدفاع والفلاحة والتربية والمالية والاتصالات والتعاون الدولي والخارجية.
وكان من أبزر الوجوه الجديد روني الطرابلسي الذي عين وزيرًا للسياحة والصناعات التقليدية، وهو أول تونسي- يهودي يكلف بمنصب بهذا المستوى؛ منذ أن عيّن الحبيب بورقيبة بعد الاستقلال أندريه باروش في منصب وزير ونائب رئيس غرفة التجارة آنذاك.
وشهدت التركيبة الوزارية تعيين أصغر وزيرة وهي سيدة الونيسي من مواليد 1987، القيادية بحركة النهضة، كما يعتبر كمال مرجان مفاجأة في هذه القائمة، حيث يعتبر أحد رجال زين العابدين بن علي، بعد أن شغل منصب وزير الخارجية في عهده.
ويعرف عن مرجان الذي يترأس حزب المبادرة، قربه من حركة النهضة، حيث نواب حزبه حكومة على العريض زمن الترويكا، وأعلن مؤخرا أنه يقبل أن يكون مرشحا تواقفيا لرئاسة الجمهورية مدعومًا من النهضة.
وتسلم وزارة العدل في التعديل الجديد، كريم الجاموسي، ومختار الهمامي عين وزيرًا للبيئة، وكمال مرجان وزيرًا للوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية.
وتولى عبدالرؤوف الشريف وزارة الصحة، ومختار الهمامي عين وزيرًا للشؤون المحلية والبيئة، فيما كانت حقيبة أملاك الدولة والشؤون العقارية، من نصيب الهادي الماكني.
وكلفت سنية بالشيخ بشؤون الشباب والرياضة، وزميلتها سيدة لونيسي بالتكوين المهني والتشغيل.
هشام بن أحمد عين وزيرًا للنقل، ونور الدين السالمي وزيرًا للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، وحمل التعديل الوزاري رضوان عيارة وزيرًا لدى رئيس الحكومة مكلفًا بالهجرة والتونسيين بالخارج
وكلف محمد فاضل محفوظ بحقيبة وزير لدى رئيس الحكومة مكلفًا بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، وشكري بن حسن وزيرًا لدى رئيس الحكومة مكلفًا بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وسمى الشاهد حبيب الدبابي كاتب دولة لدى وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلفًا بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وعادل الجربوعي كاتب دولة لدى وزير النقل.
ومن بين كتاب الدولة كذلك أحمد قعلول كاتب دولة لدى وزيرة شؤون الشباب والرياضة مكلفًا بالرياضة، وبسمة الجبالي كاتبة دولة لدى وزيرالشؤون المحلية والبيئة.
وأخيرًا سمير بشوال كاتب دولة لدى وزير التجارة مكلفًا بالتجارة الداخلية.