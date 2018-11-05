بعد حديث الفنانة هديل كامل.. مصر تعتذر للعراق عن سوء معاملة وفده في مطار القاهرة

أعلنت وزارة الخارجية العراقية -اليوم الاثنين- عن تقديم الجانب المصري اعتذارًا عن ما تعرّض له الوفد الإعلامي العراقي من مضايقات في مطار القاهرة الدولي.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد محجوب في بيان له إن “سفير جمهورية مصر العربية في بغداد قدَّم الاعتذار إلى الوزير محمد علي الحكيم عن ما تعرَّض له الوفد العراقيّ من مُضايَقات في مطار القاهرة، خلال استقباله له صباح اليوم في مركز الوزارة”.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية العراقية أن “السفير المصري تعهَّد بألا يتكرَّر مثل هذا الإجراء مستقبلاً”.

وهدَّدت قضية احتجاز وفد إعلامي عراقي في مطار القاهرة على الرغم من حضوره بدعوة رسمية من اتحاد المنتجين العرب المنضوي تحت الجامعة العربية، العلاقات الفاترة بين البلدين، إذ هدد رئيس شبكة الإعلام العراقي، مجاهد أبو الهيل، بتعليق كافة مشاركات الشبكة في مونديال القاهرة والفعاليات الإعلامية والفنية التي تقام على الأراضي المصرية وإغلاق مكتبها الإعلامي في مصر إذا لم يتم الاعتذار للعراق واحترام وفوده ومواطنيه.

وقالت الفنانة العراقية هديل كمال، في وقت سابق اليوم الاثنين، إن الوفد الإعلامي الذي كانت تترأسه والذي اتجه للمشاركة في مونديال القاهرة للإعلام بمصر، تعرَّض لمعاملة سيئة في مطار القاهرة.

وأكدت كمال عبر فيديو نشرته على صفحتها الشخصية على موقع “فيسبوك”، أنه تم احتجاز عشرات الأشخاص بينهم سيدتان من الوفد العراقي في مطار القاهرة، دون معرفة الأسباب الموجبة لذالك.

وأوضحت أنه يجب معاملة الوفد العراقي في الخارج، كما تتم معاملة الوفود العربية والأجنبية في العراق بكل احترام وضمن الأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها.

وقرر الوفد مقاطعة فعاليات المونديال احتجاجًا على الطريقة السيئة في الاستقبال، بحسب وصفهم.

وعبرت كمال عن حزنها الشديد جرّاء ما حصل، موضحة أن الحادثة لن تمر مرور الكرام وسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق من أساءوا، والوفد سيعود للعراق خلال الساعات القليلة المقبلة.

Posted by ‎هديل كامل‎ on Sunday, November 4, 2018

وفي السياق ذاته، طالب عدد من النواب العراقيين بإرسال طائرة خاصة لإعادة الوفد العراقي واستدعاء السفير المصري وتوجيه مذكرة احتجاج، مؤكدين أن ما تعرض له الوفد الإعلامي العراقي يعدّ إهانة لجميع العراقيين، وعلى الخارجية العراقية أن تتعامل مع الموضوع دون مجاملة.

وتشير تصريحات المسؤولين العراقيين إلى غضب عراقي شديد من السلوك المصري قد يصل إلى حد نشوب أزمة بين البلدين، إذا لم يتم تدارك الموقف، حسب مراقبين.