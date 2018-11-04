“داعش” يتبنى تفجير “مفخخة” في الرقة السورية

أعلن تنظيم “داعش” مسؤوليته عن هجوم بسيارة مفخخة انفجرت قرب موقع عسكري في مدينة الرقة السورية اليوم الأحد، وفق ما أوردت السلطات المحلية، والمرصد السوري لحقوق الإنسان.

ووقع الانفجار بعد يوم من اغتيال مسؤول محلي في المدينة التي كانت معقلًا رئيسًا لما كان يسمّى بـ”الخلافة” التي أعلنها التنظيم لكنه خسرها قبل عام أمام قوات سوريا الديمقراطية التي تحظى بدعم أمريكي ويقودها أكراد.

وقالت قوات الأمن في الرقة إن مدنيًا قُتل وأُصيب عدة أشخاص منهم مدنيون ومسلحون، في حين أشار المرصد إلى أن الانفجار خلَّف “عددًا كبيًرا” من الضحايا.

وذكر التنظيم في بيان أن التفجير استهدف مقاتلين من وحدات حماية الشعب الكردية وهي أقوى فصيل في قوات سوريا الديمقراطية التي طردت المتشددين من الرقة العام الماضي.

وتخوض قوات سوريا الديمقراطية قتالًا ضد “داعش” في واحد من آخر معاقله بسوريا قرب الحدود مع العراق.

وأوضح المرصد أن المتشددين استغلوا سوء الأحوال الجوية اليوم الأحد لمهاجمة مواقع قوات سوريا الديمقراطية، ما أسفر عن مقتل 12 فردًا من القوات.

ومن جانبه قال التلفزيون السوري اليوم الأحد إن الجيش السوري هاجم آخر جيب لتنظيم “داعش” في المنطقة الصحراوية بمحافظة السويداء جنوب سوريا.