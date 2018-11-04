الأردن يتلقى طلبًا رسميًا من إسرائيل للتفاوض بشأن “الباقورة والغمر”

أعلنت الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات، مساء الأحد، أن عمان تلقت طلبًا رسميًا من إسرائيل، لبدء مفاوضات لتمديد العمل بملحقي أراضي الباقورة والغمر.

وقالت غنيمات إن “الأردن تلقى طلبًا رسميًا من إسرائيل للبدء بمشاورات حول ملحقي الغمر والباقورة الذي أعلن الملك عبدالله الثاني قرار المملكة إنهاء العمل بهما مع نهاية مدتهما القانونية بحلول تشرين الأول من العام المقبل”، وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وأوضحت الوزيرة أن “الأردن مارس حقه القانوني الذي نصت عليه اتفاقية السلام بقراره إنهاء العمل بالملحقين وسينفذ التزامه الدخول في مشاورات لتنفيذ القرار وبما يحمي حقوقه ومصالحه الوطنية وسيحترم أي حقوق لإسرائيل”.

وحسم الملك عبدالله الثاني الجدل الشعبي والمطالبات الواسعة باستعادة تلك الأراضي، بعدما أعلن الشهر الماضي، إنهاء الملحقين اللذين سمحا لإسرائيل باستخدام أراضي الباقورة والغمر مدة 25 عامًا.