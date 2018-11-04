قتيلان و11 جريحًا إثر 3 تفجيرات في بغداد

قتل شخصان وأصيب 11 آخرون بجروح إثر حوادث انفجارات متفرقة في العاصمة العراقية بغداد، بحسب مصادر أمنية.

وقالت المصادر، لـ”إرم نيوز” إن “عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل عجلة مركبة انفجرت، أثناء مرورها بمنطقة الحبيبية التابعة لمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، ما أسفر عن إصابة امرأتين ورجلين بجروح مختلفة”.

وأضافت المصادر أن “مدنيين اثنين قتلا وأصيب 4 آخرون، جراء انفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق في ساحة عدن بالكاظمية شمالي بغداد”.

وانفجرت صباح الأحد عبوة ناسفة، وضعت بالقرب من محال تجارية في منطقة حي التراث جنوب غربي بغداد، ما أسفر عن إصابة 3 مدنيين بجروح.

وتشهد بغداد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.