الأمن العراقي يجمع الإطارات المستعملة في البصرة تحسبًا لـ”بركان الثائرين” (صور)

أطلقت القوات الأمنية العراقية الأحد، حملة لجمع إطارات السيارات المستعملة في محافظة البصرة، تحسبًا لانطلاق احتجاجات وتظاهرات شعبية مرتقبة في المحافظة.

وأطلق المواطنون تسمية “بركان الثائرين” على التظاهرات المرتقبة، التي توعدوا فيها من أسموهم “الفاسدين ومن يريدون أن يركبوا موجة تظاهراتهم”، وهددوا بـ”خطوات تصعيدية وأساليب احتجاج جديدة سلمية لم تستخدم سابقًا لكنها غاضبة”.

وقال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، إن “دوريات تابعة لقيادة الشرطة في محافظة البصرة، نفذت حملة لجمع إطارات السيارة المستعملة، تحسبًا لاحتجاجات شعبية جديدة قد تستخدم فيها تلك الإطارات”.

وأظهرت صور نشرها الناشطون، قيام الشرطة بجمع الإطارات في شاحنات كبيرة.

وشهدت البصرة احتجاجات شعبية في تموز/ يوليو الماضي أدت إلى سقوط المئات بين قتيل وجريح.

لكن عشرات الآلاف لوحوا عبر منشورات في مواقع التواصل الاجتماعي، بالنزول مجددًا إلى شوارع مدينة البصرة، مؤكدين أن “وعود الحكومة السابقة لم تتحقق، وهي مجرد أكاذيب أرادوا بها تخدير البصرة، كالوعد بعشرة آلاف درجة وظيفية لم تتحقق، فضلًا عن إيصال المياه العذبة للمواطنين”.

ولم يستبعد الناشطون اللجوء إلى خيار “العصيان المدني وشل الحركة الاقتصادية، إلى حين إعطاء البصرة حقها المسلوب”، حسب تعبيرهم.