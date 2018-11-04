دوريات أمريكية كردية مشتركة على الحدود السورية التركية شرق الفرات (فيديو)

نشرت وكالة “هاوار” للأنباء مقطع فيديو، الأحد، يظهر مدرعات أمريكية تقوم بدوريات مشتركة مع قوات “سوريا الديمقراطية” لمراقبة الحدود السورية التركية.

وأفادت الوكالة، المقربة من قوات “سوريا الديمقراطية”، بأنه “نتيجة الهجمات التي يشنها الجيش التركي، على المناطق الحدودية الفاصلة بين سوريا وتركيا شرق نهر الفرات، بدأت قبل قليل دوريات مشتركة من قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي، الذي تقوده واشنطن، تضم آليات ومدرعات عسكرية بجولة على الحدود بين ناحية الدرباسية ومنطقة رأس العين، في محافظة الحسكة السورية”.

ومن المنتظر أن تتجول الدوريات في المناطق الحدودية الممتدة من نهر الفرات غربًا، وصولًا إلى نهر دجلة شرقًا، لمنع تكرار الهجمات التي شنتها تركيا قبل أيام، ضد مواقع لقوات “سوريا الديمقراطية” المدعومة أمريكيًّا.

إلى ذلك، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن “الهدوء لا يزال يسود المنطقة الواقعة على الشريط الحدودي بين نهري دجلة والفرات، عقب الدوريات الأمريكية”.