انطلاق أكبر تدريب عسكري عربي مشترك في مصر (صور)

أعلنت مصر، اليوم الأحد، انطلاق كبرى التدريبات العربية المشتركة في المنطقة، “درع العرب 1” والذي ينفذ لأول مرة في مصر، ويستمر حتى السادس عشر من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، في قاعدة محمد نجيب العسكرية، والتي تعد أكبر قاعدة عسكرية في أفريقيا والشرق الأوسط.

وقال المتحدث العسكري المصري، العقيد تامر الرفاعي، في بيان عبر صفحته على “فيسبوك” إن فعاليات التدريب المشترك ” درع العرب 1″ انطلقت في قاعدة محمد نجيب العسكرية وميادين التدريب القتالي بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية ومناطق التدريبات الجوية والبحرية المشتركة بالبحر المتوسط.

وتأتي هذه الفعاليات في الوقت الذي تسعى فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتشكيل ما وصفه بعض مسؤولي البيت الأبيض بأنه نسخة عربية من حلف شمال الأطلسي أو “ناتو عربي” من الحلفاء السُّنة لمواجهة القوة الشيعية إيران، وفق تقارير إخبارية.

وأشار المتحدث العسكري إلى اكتمال وصول القوات والمعدات كافة للدول المشاركة لكل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين والأردن والكويت عبر القواعد الجوية والمنافذ البحرية.

وأضاف أنه جرى عقد مؤتمر تنسيق بين قادة قوات الدول المشاركة لنقل وتبادل الخبرات التدريبية، إذ ألقى مساعد رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة كلمة أكد فيها أن تدريب “درع العرب 1” يُعّد واحدًا من أرقى التدريبات التي ستتم على مستوى الوطن العربى، وذلك لاستخدام كل ما هو حديث وجديد من الأسلحة والمعدات ذات التكنولوجيا المتطورة، والتي تؤدي إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة للقوات المشاركة، مشيرًا إلى أن تدريب “درع العرب 1” يعتبر أول تدريب عربي مشترك خالص يجري على أرض مصر.

وتتضمن المراحل الأولى للتدريب اصطفاف للقوات المشاركة بالتدريب، كذلك عقد العديد من المحاضرات النظرية والعملية لتوحيد المفاهيم العملياتية وتنسيق الجهود المشتركة لتنفيذ المهام التدريبية المخططة كافة.

ويهدف التدريب إلى تطوير العمل المشترك بين القوات المشاركة، بالإضافة إلى التخطيط وإدارة أعمال قتال القوات بين مختلف الأسلحة البحرية والجوية والبرية وقوات الدفاع الجوي، وتبادل الخبرات المكتسبة فى مجال أعمال القتال.

واختتم المتحدث العسكري المصري بأنّ “درع العرب -1″ يُعدّ من أهم التدريبات التي تؤدي إلى تنمية وترسيخ أواصر التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والقوات المسلحة للدول العربية وتطوير العمل العربي المشترك في ظل التحديات الحالية بالمنطقة.

وتغيب عن التدريبات قطر وسلطنة عُمان رغم حضور ممثلين عنهما في اجتماعات تنسيقية سابقة في إطار التحضير لما بات يُعرف بـ”الناتو العربي”.