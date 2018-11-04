العراق يفتح تحقيقًا في نفوق ملايين الأسماك بنهر الفرات

أعلنت الحكومة العراقية اليوم، الأحد، تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أسباب نفوق ملايين الأسماك في محافظة بابل (جنوب).

وتداول ناشطون على “الفيسبوك”، السبت، تسجيلات تظهر نفوق ملايين الأسماك في سدة الهندية بنهر الفرات شمالي محافظة بابل، لأسباب مجهولة.

وقال وكيل وزارة الزراعة، مهدي ضمد القيسي إنه “تقرر تشكيل لجنة برئاسة محافظ بابل وعضوية وزارتي الزراعة والبيئة بالإضافة إلى الشرطة للوقوف على أسباب نفوق الأسماك”.

وأوضح أن “وزارة الزراعة ستصدر بيانًا يعرض أسباب نفوق الأسباب بالاضافة الى تعليمات تعمم على جميع المحافظات للالتزام بها”.

من جهته، قال الصياد، كريم منير، إن “الأسماك النافقة تقدر بالملايين، وتسببت بتسمم المياه أيضًا”، مشيرًا إلى أن “نفوق هذا العدد الهائل من الأسماك يضع علامات استفهام كثيرة”.

وأوضح منير أن “المياه باتت غير صالحة للشرب، بسبب طفو بقع زيتية مع الأسماك النافقة”.

بدوره، قال فلاح الراضي، رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بابل إن “المحافظة بدأت بحفر خنادق للتخلص من الأسماك النافقة”، مؤكدًا أن “أعدادها تقدر بالملايين”.

وعن الأسباب التي أدت إلى نفوق هذا العدد من الأسماك قال الراضي “لا أحد يعلم من الذي تسبب بهذه الكارثة”.

وأعلن العراق في آذار/مارس الماضي، الاكتفاء الذاتي من الأسماك بعد وصول الإنتاج السنوي 150 ألف طن.