على خلفية كارثة البحر الميت.. العاهل الأردني يصادق على استقالة وزيري التربية والسياحة

أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، اليوم الأحد، مرسومًا ملكيًّا بقبول استقالتي وزيري التربية والسياحة على خلفية كارثة السيول في البحر الميت، التي أودت بحياة 21 شخصًا أغلبهم من طلبة المدارس وإصابة 35 آخرين.

ونشرت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” نص المرسوم الملكي، بالموافقة على قبول استقالة الوزيرين المذكورين تاليًا من منصبيهما اعتبارًا من 1-11-2018: لينا مظهر عناب / وزير السياحة والآثار.

الدكتور عزمي محمود محافظة / وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.

كما صدر مرسوم ملكي بالموافقة على تكليف صاحبي المعالي المذكورين تاليًا بإدارة الوزارات المبينة إزاء كل منهما اعتبارًا من 1-11-2018: الدكتور بسام سمير التلهوني / وزير العدل بإدارة وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

مجد محمد شويكة / وزير دولة لتطوير الأداء المؤسسي بإدارة وزارة السياحة والآثار.

وقدّم وزيرا السياحة والتعليم في الأردن، لينا عناب، وعزمي محافظة، استقالتيهما يوم الخميس، على خلفية كارثة السيول التي ضربت البلاد، الخميس الماضي، وأسفرت عن مصرع 21 شخصًا وإصابة 35 آخرين.

وقالت عناب في تغريدة لها على حسابها في تويتر إنه “في ظل المناخ السياسي العام، والحالة المؤلمة التي مرّ ويمرّ بها وطننا الحبيب، وضعت اليوم استقالتي من منصبي في الحكومة الموقرة كوزير للسياحة والآثار بين يدي دولة رئيس الوزراء، لاتخاذ ما يراه دولته مناسبًا”.

وتأتي استقالة وزيري السياحة والتعليم، إثر مطالبات أعضاء في مجلس النواب الأردني خلال جلسة رقابية، يوم الثلاثاء الماضي، بطرح الثقة فيهما، بعد محاولتهما التنصل من الكارثة التي شهدتها منطقة البحر الميت.