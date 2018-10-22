إسرائيل تفرج عن اثنين من مسؤولي السلطة الفلسطينية بعد اعتقالهما

قالت الشرطة إن إسرائيل أفرجت الإثنين عن اثنين من مسؤولي السلطة الفلسطينية بعد اعتقالهما في مطلع الأسبوع لكنها لم تذكر أي تفاصيل أخرى عن القضية.

والمسؤولان الفلسطينيان اللذان اعتقلتهما إسرائيل هما عدنان غيث، الذي يشغل منصب محافظ القدس المعين من السلطة الفلسطينية، وجهاد الفقيه مدير المخابرات الفلسطينية في المدينة.

وقال محامو الرجلين إنهما اعتقلا للاشتباه في أنهما ساعدا على خطف فلسطيني من سكان القدس.

وقال محمد محمود محامي غيث إن أوامر صدرت لموكله بالابتعاد عن القدس والبقاء قيد الإقامة الجبرية في منزله مدة سبعة أيام ودفع غرامة قدرها 20 ألف شيقل (5500 دولار).

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن الرئيس محمود عباس اتصل هاتفيًا بالرجلين في أعقاب الإفراج عنهما.

ويقول تقرير بثته قناة ريشت 13 التلفزيونية الإسرائيلية إن الفلسطيني المقيم في القدس الذي جرى اختطافه قبل أسبوعين يحمل بطاقة هوية إسرائيلية والجنسية الأمريكية.

وأضاف التقرير أنه مطلوب لدى السلطة الفلسطينية لمساعدته في بيع عقارات بالبلدة القديمة في القدس ليهود.