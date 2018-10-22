بالصور.. مقتل قياديين في “حزب الله” بسوريا

أفادت تقارير إعلامة بأن قياديين من “حزب الله” اللبناني، قتلا مساء اليوم الإثنين في سوريا.

ولم تذكر التقارير مكان وأسباب مقتل القياديين الميدانيين في “حزب الله” محمد سعيد سعيد، ومحمد زيدان، واكتفت بالقول إنهما لقيا مصرعهما في سوريا.

وينحدر سعيد، الملقب بـ”أبو سعيد”، من بلدة “القصيبة” القريبة من النبطية، جنوب لبنان، فيما ينحدر زيدان من بلدة “جبشيت” غرب النبطية.

وأظهرت صور، نشرتها حسابات وصفحات موالية للحزب، آثار الدمار الذي لحق بمركبة من طراز “بيك أب”، ولم تشر إلى أسبابه أو موقعه، فضلًا عن نشرها صورة تجمع القياديين القتيلين.