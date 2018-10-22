الأردن يرد على تهديدات إسرائيلية بقطع المياه عن عمان

رد الأردن على تهديدات نشرتها تقارير صحافية الإثنين، وردت على لسان وزير الزراعة الإسرائيلي أوري أريئيل، تقضي بتقليص كميات المياه التي تزود بها إسرائيل المملكة، في حال أوقف الأردن العمل بملحق الاتفاقية فيما يخص منطقتي الغمر والباقورة.

ونقلت صحيفة “الغد” المحلية، عن مسؤول أردني، قوله إن “الأردن ملتزم بملحق الاتفاقية المتعلق بالمياه، وبما يتوافق مع قرار جلالة الملك عبد الله الثاني بإعلانه مؤخرًا عن إنهاء اتفاق أردني إسرائيلي كان يقضي بتأجير أراض أردنية إلى الجانب الإسرائيلي في منطقتي الباقورة والغمر اللتين استردتهما الأردن إبان توقيع اتفاقية السلام بين الطرفين في العام 1994”.

وجاء في تهديدات الوزير الإسرائيلي، أن “الحكومة الإسرائيلية ستقلص المياه التي تزود بها عمان من أربعة أيام إلى يومين بالأسبوع، في حال تم إلغاء الملحق المتعلق بمنطقتي الغمر والباقورة”.

وكان الملك عبد الله الثاني قد أعلن الأحد الماضي، عن عدم تجديد ملحق الاتفاقية التي تسمح لإسرائيل بتأجير منطقتي الغمر والباقورة من الأردن لمدة 25 عامًا.

وقال الملك في تصريحات مؤخرًا، خلال لقائه شخصيات سياسية في القصر الملكي، إن “موضوع الباقورة والغمر على رأس أولوياتنا منذ فترة طويلة”، موضحًا أن “الباقورة والغمر أراض أردنية وستبقى أردنية، ونحن نمارس سيادتنا بالكامل على أراضينا”.

إلى ذلك، تنص المادة 6 من اتفاقية وادي عربة فيما يختص بملف المياه، أنه “بهدف تحقيق تسوية شاملة ودائمة لكافة مشكلات المياه القائمة بين الطرفين، يتفق الطرفان على الاعتراف بتخصيصات عادلة لكل منهما وذلك من مياه نهري الأردن واليرموك ومن المياه الجوفية لوادي عربة، بموجب المبادئ المقبولة والمتفق عليها وحسب الكميات والنوعية المتفق عليها”.