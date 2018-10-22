نجل أول ملوك العراق.. وفاة الأمير محمد بن فيصل في الولايات المتحدة

قال مصدر في وزارة الخارجية العراقية، اليوم الإثنين، إن الأمير محمد، نجل ملك العراق فيصل الأول (1921- 1933)، توفي في أحد مستشفيات الولايات المتحدة بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 88 عامًا.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الأمير فيصل، توفي ظهر الجمعة، في أحد المستشفيات الأمريكية بعد صراع مع المرض.

وأشار المصدر إلى أن وزارة الخارجية تجري الترتيبات اللازمة مع ذوي الأمير محمد من أجل نقل جثمانه إلى بغداد ودفنه في المقبرة الملكية.

والأمير محمد هو نجل الملك فيصل الأول بن حسين بن علي الهاشمي (1883-1933) ثالث أبناء شريف مكة حسين بن علي الهاشمي وأول ملوك المملكة العراقية (1921-1933) وملك سوريا (آذار/مارس 1920- تموز/يوليو 1920).

والأمير محمد هو أيضًا شقيق الملك غازي، الذي توفي في ظروف غامضة عام 1939، وخلفه في الحكم نجله فيصل الثاني الذي قتل في بغداد إلى جانب عدد من أفراد أسرته أثناء الانقلاب العسكري على الملكية عام 1958.

ونجا الأمير محمد من الانقلاب، حيث كان يدرس آنذاك في مصر، واستقر بعد ذلك في الولايات المتحدة ولم يعد إلى العراق مطلقًا، ولديه 4 أبناء.