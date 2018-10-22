ليبرمان: أسعى لإقناع “الكابينت” بتوجيه ضربة قوية لحماس‎

قال وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إنه “يسعى لإقناع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر “الكابينت “، بأنه لا يمكن تحقيق الهدوء على حدود قطاع غزة إلا بتوجيه ضربة قوية لحركة حماس” ، مشددا أنه “لا يمكن انتظار المزيد مما حدث في بئر السبع من إطلاق الصاروخ” .

وأضاف ليبرمان، في تصريحات له نقلتها إذاعة الجيش الإسرائيلي :” إنه في حال نية إسرائيل تحقيق هدوء على الحدود الجنوبية مع قطاع غزة لمدة تتراوح بين أربع لخمس سنوات، سيكون ذلك من خلال توجيه ضربة قوية لحركة حماس ، بدون عملية برية أو إعادة احتلال القطاع”.

وتابع ليبرمان أن “التسوية مع حماس أحلام ، والهدوء في الضفة الغربية جاء بعد عملية الدرع الواقي، وفي غزة جاء بعد حرب الجرف الصامد ( حرب 2014) ” .

وأشار ليبرمان إلى أنه “يجب عدم السماح لحماس بالتطور في غزة، دون توجيه أقسى ضربة ممكنة، بغير ذلك سيكون من الصعب تحقيق الهدوء” على حد زعمه.

وعزز الجيش الإسرائيلي الأيام الماضية ، من تواجد قواته وأرتال دباباته على طول السياج الأمني الفاصل مع قطاع غزة ، في خطوات تصعيدية عقب إطلاق صاروخ من قطاع غزة سقط في مدينة بئر السبع ، بينما تسعى إسرائيل إلى وقف مسيرات العودة وإطلاق البالونات الحارقة التي انطلقت منذ 30 مارس/ آذار الماضي .