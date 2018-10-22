حماس: مصر تريد إنجاز المصالحة الفلسطينية قبل التهدئة مع إسرائيل‎

قالت حركة حماس ، إن مصر تسعى من خلال وفودها الأمنية إلى إنجاز المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام ، قبل إبرام اتفاق تهدئة بين حماس والاحتلال الإسرائيلي .

وأضاف عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق ، أن الجانب المصري يريد إنجاز اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس أولا ثم التهدئة، لافتا أنهم لا يشترطون ذلك، ولكنّ جهودهم مستمرة في المسارين بشكل متوازي في القضايا منعزلة عن بعضها البعض.

وحول إطلاق الصاروخين من قطاع غزة قبل أيام ، أوضح أبو مرزوق أن حركة حماس لم تطلق الصواريخ ، وليس من الممكن أن تطلقها قبل يوم واحد من زيارة وزير مصري إلى غزة ، مشيرا إلى أن الوفد المصري كان متواجدا في قطاع غزة أثناء إطلاقها ، وأن الأجهزة الأمنية التابعة لحماس ما زالت تبحث عن مطلقي الصواريخ، و سيتم اعتقالهم لكن ما زال هناك صعوبة في الوصول اليهم.

وكانت جهات فلسطينية قد أطلقت صاروخين تجاه المستوطنات الإسرائيلية قبل أيام ، في ظل تواجد وفد أمني مصري ، فيما ردت إسرائيل بقصف عدة مواقع محذرة حركة حماس من التصعيد ، حيث أنكرت الأخيرة مسؤوليتها عن ذلك ، في حين لا زالت الوساطة المصرية تحاول تقريب وجهات النظر بين حركتي فتح وحماس من جهة ، وإبرام تهدئة بين حماس وإسرائيل من جهة أخرى .