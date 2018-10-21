تونس تكشف تفاصيل جديدة عن الداعشي مراد الغزلاني

كشفت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الأحد، معطيات جديدة عن الانتحاري مراد الغزلاني الذي قتلته قوات الأمن قبل تفجير نفسه في محافظة “القصرين” الحدودية.

وأوضحت الوزارة أن الانتحاري ” متورط في اغتيال العسكري سعيد الغزلاني بمنزله في شهر تشرين الثاني /نوفمبر 2016 ، فضلًا عن ضلوعه بذبح راعي الأغنام خليفة السلطاني في شهر يونيو 2017.”

وقامت مجموعة مسلحة باقتحام منزل الرقيب في الجيش التونسي سعيد الغزلاني بمنطقة “سبيبة” التابعة لمحافظة “القصرين”، وشدَّت وثاقه بالحبال، وقتلته رميًا بالرصاص أمام أفراد عائلته.

ونشر تنظيم”داعش” عبر حساب مقرب له على موقع “تويتر”، مقطع فيديو يوثّق عملية ذبح راعي الأغنام خليفة السلطاني في جبل مغيلة بتهمة التجسس لصالح الجيش التونسي، هو ما أثار استياء واسعًا في الأوساط التونسية.

وأشارت وزارة الداخلية في بيان نشرته، اليوم الأحد، إلى أن الانتحاري كان يُخطّط لاستهداف منشآت حيوية وطنية ودبلوماسية في العاصمة تونس، مستغلًا خبرته في صناعة المتفجرات.”

وفي وقت سابق، صرَّح الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، حسام الجبابلي، لوسائل الإعلام المحلية أن ” وحداتي إدارة مكافحة الإرهاب و الإدارة العامة لوحدات التدخل بالحرس الوطني نصبتا كمينًا محكمًا للإرهابي مراد الغزلاني وأطلقتا النار عليه بعد رفضه الامتثال للأمر بالوقوف وتهديده بتفجير حزام ناسف كان يرتديه.”

وينتمي الانتحاري مراد الغزلاني إلى ما يسمّى بكتيبة “جند الخلافة” المبايعة لتنظيم داعش، والمرابطة في جبال محافظتي القصرين وسيدي بوزيد.

وأضاف الجبابلي، أن هذه العملية الاستباقية ما زالت متواصلة لتعقّب العناصر الإرهابية ومتابعة تحركاتها بالمرتفعات الغربية للبلاد، وفق تعبيره.