عبدالمهدي ينفي توجيه كتاب للكتل السياسية بشأن تقسيم الوزارات

نفى المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي المكلف عادل عبدالمهدي، يوم الأحد، توجيه كتاب إلى الكتل السياسية في البلاد حول تشكيل الحكومة الجديدة.

وذكر مكتب عبدالمهدي، في بيان اطلعت عليه “إرم نيوز”، أن “ما يتم تناقله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى منصات إعلامية أخرى حول صدور كتاب موجه للكتل السياسية لتشكيل الحكومة، عارٍ عن الصحة”.

وأكد البيان أن “عبدالمهدي لم يُصدر أي كتاب بهذا الصدد، وأن ما يتداول لا صحة له مطلقًا ومزور”.

ونشر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، كتابًا منسوبًا لمكتب عبدالمهدي، يوضح كيفية تقسيم الوزارات في الحكومة المرتقبة بين القوى السياسية العراقية.

وكان المكتب الإعلامي أعلن عزم عبدالمهدي، تقديم كابينته الوزارية مع المنهاج الوزاري الأسبوع الحالي، لافتًا إلى أن عبدالمهدي يجري اتصالاته المطلوبة مع رئاسة البرلمان وقيادات الكتل السياسية لتحديد اليوم المناسب لتقديم أسماء تشكيلته الوزارية.