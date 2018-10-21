صحيفة عبرية تكشف سبب اعتقال إسرائيل قيادات فلسطينية في القدس

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قررت تمديد توقيف محافظ القدس عدنان غيث – الذي عينته السلطة الفلسطينية – حتى الثلاثاء المقبل.

واعتقلت قوات إسرائيلية خاصة المحافظ غيث بالإضافة لمدير جهاز المخابرات الفلسطينية العامة في مدينة القدس، جهاد الفقيه، وتم تحويلهما إلى مراكز تحقيق تمهيدًا لنقلهما إلى محاكم إسرائيلية.

وكشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أن عملية اعتقال محافظ القدس، ومدير المخابرات في القدس، من قِبل الأمن الخاص الإسرائيلي، جاءت بسبب محاولتهما إصدار أحكام ونشر أسماء للمتورطين في عملية بيع منازل للمستوطنين في الحي الإسلامي بالقدس.

وأضافت الصحيفة أن أجهزة الشاباك والشرطة الإسرائيلية، قامت باعتقال مسؤولين فلسطينيين كبار من السلطة، للاشتباه بتورطهم بقضية محاولة إصدار أحكام ونشر أسماء للمتورطين في عملية البيع ، مشيرة إلى أن الشرطة الإسرائيلية تمنع نشر أسماء فلسطينيين تورطوا في الآونة الأخيرة ببيع منازل للمستوطنين في الحي الإسلامي بالقدس، خوفًا من إلحاق الضرر بهم.

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قالت في وقت سابق ، إنها تقدمت بطلب مستعجل لمحكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية للإفراج عن محافظ القدس عدنان غيث الذي اعتقل أمس في القدس، بعد قرار الاحتلال تمديد توقيفه 96 ساعة.

وتشهد مدينة القدس حربًا ديمغرافية وجغرافية صامتة، تتمثل في محاولة مؤسسات إسرائيلية وازنة تفريغ المدينة من سكانها الفلسطينيين من خلال شراء منازلهم بمبالغ ضخمة ، في حين دعت مؤسسات فلسطينية إلى تجريم بيع البيوت والأراضي في القدس باعتباره تنازلًا عن الحق الفلسطيني فيها .