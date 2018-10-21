أمر بالقبض على قائد في الحشد الشعبي العراقي

تداول ناشطون وحسابات إخبارية، اليوم الأحد، وثيقة صادرة من مجلس القضاء الأعلى العراقي- رئاسة محكمة استئناف نينوى الاتحادية- تظهر صدور مذكرة قبض بحق أحد قادة “الحشد الشعبي” في العراق.

ذكر الناشطون أن المذكرة تتضمن أمر القبض على وعد محمود أحمد القدو، آمر لواء 30 في الحشد الشعبي، وفق المادة 226 من قانون العقوبات العراقي.

وتنص المادة 226 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، على أنه “يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات أو بالحبس أو الغرامة، من أهان بإحدى طرق العلانية، مجلس الأمة أو الحكومة أو المحاكم أو القوات المسلحة، أو غير ذلك من الهيئات النظامية أو السلطات العامة أو المصالح أو الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية”.