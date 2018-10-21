مخطط إسرائيلي للاستيلاء على “وادي الربابة” في القدس

قال مركز أبحاث وادي عين حلوة في مدينة القدس المحتلة، إن الاحتلال الإسرائيلي يحاول السيطرة بقوة على وادي الربابة في حي سلوان في القدس الشرقية.

وأكد الباحث في المركز محمود قراعين في تصريح خاص لـ “إرم نيوز”، أن المستوطنين طالبوا بتحويل قطع الأراضي الموجودة في هذه المنطقة إلى الصندوق القومي اليهودي.

وأضاف:” يحاول المستوطنون منع سكان المنطقة من التواجد في هذه الأراضي، حتى محاولات جني الزيتون، لدرجة أنهم خصصوا يومًا تطوعيًا من قبل المستوطنين؛ من أجل تنظيف أراضي وادي الربابة”.

وأشار قراعين، إلى أن المستوطنين يحاولون تحويل هذه الأراضي إلى مناطق عامة، بحيث يمنع البناء فيها بشكل قاطع.

وتابع قوله: “على الرغم من محاولات المقدسيين رفع قضايا من أجل استرداد أراضيهم الواقعة في تلك المنطقة، إلا أن كل هذه المحاولات باءت بالفشل”.

ونوه إلى ” أن العشرات من جنود الاحتلال بالزي العسكري يقفون دائمًا في وادي الربابة، ثم يبدأون بالعمل في أراضي الوادي، وترافقهم طواقم من البلدية والطبيعة والآثار، وعدد من زعران المستوطنين، ضمن فعاليات تهويد الوادي القريب من الأقصى”.

وأوضح قرعان، أن الاحتلال الإسرائيلي يخطط لإقامة قاعدة للقطار الهوائي التهويدي فيه وجسر معلق بين ضفتيه، ومركز زوار لغسل أدمغة السياح، وحدائق توراتية ومنشأة إضافية لشفط عيون وآبار مياه سلوان.

ووادي الربابة هو جزء من حي سلوان في قلب المشروع الاستيطاني (20-20)، وهو عبارة عن مساحات شاسعة من الأراضي، تقطن فيها 20 عائلة فلسطينية، حيث تمنع إسرائيل الفلسطينيين من البناء فيها.