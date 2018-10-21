نتنياهو: سنفاوض الأردن لتمديد استئجار “الباقورة والغمر”

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن بلاده ستتفاوض مع الأردن على تمديد استئجارها لمدة 25 عامًا منطقتي “الباقورة والغمر” بمقتضى اتفاقية السلام التي وقعها البلدان عام 1994.

وقال نتنياهو في تصريحات علنية نقلتها “رويترز”، إن “الأردن يريد تنفيذ خيار إنهاء اتفاق الإيجار وإن إسرائيل ستبدأ مفاوضات بشأن إمكانية تمديد الاتفاق الحالي”.

من جهته، أكد الأردن أنه أبلغ إسرائيل، يوم الأحد، أنه لن يجدد تأجير المنطقتين، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية “بترا”.

وتستأجر إسرائيل المنطقتين لمدة 25 عامُا، حيث احتفظت إسرائيل بموجب اتفاقية السلام بالملكية الخاصة للأراضي وحقوق سفر خاصة في الباقورة في الجزء الشمالي الغربي من المملكة وفي الغمر بالجنوب.‎