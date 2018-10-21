العاهل الأردني ينهي العمل بملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام مع إسرائيل

أعلن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ابن الحسين اليوم الأحد، إنهاء العمل بملحقي أراضي الباقورة والغمر، المؤجرة لإسرائيل مدة 25 عامًا ضمن اتفاقية وادي عربة.

وتنص ملاحق في اتفاقية وادي عربة، على بقاء إسرائيل في تلك الأراضي واستغلالها مدة 25 عامًا، في الوقت الذي تنتهي فيه هذه المدة الأسبوع المقبل.

وقال الملك في تغريدة له عبر “تويتر” الأحد، إن “القرار الأردني هو إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام مع إسرائيل”.

وأردف الملك بقوله، “لطالما كانت الباقورة والغمر على رأس أولوياتنا، وقرارنا هو إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام انطلاقًا من حرصنا على اتخاذ كل ما يلزم من أجل الأردن والأردنيين”.

لطالما كانت الباقورة والغمر على رأس أولوياتنا، وقرارنا هو إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام انطلاقا من حرصنا على اتخاذ كل ما يلزم من أجل الأردن والأردنيين — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) October 21, 2018

وأكد عبدالله الثاني، أنه “تم اليوم إعلام إسرائيل بالقرار الأردني بإنهاء العمل بالملحقين”، مشيرًا إلى أنّ “الباقورة والغمر أراضٍ أردنية وستبقى أردنية ونحن نمارس سيادتنا بالكامل على أراضينا”.

وأضاف العاهل الأردني، خلال لقائه شخصيات سياسية في قصر الحسينية الأحد، وفق ما ذكرت صفحة الديوان الملكي على “تويتر”، أنّ “موضوع الباقورة والغمر على رأس أولوياتنا منذ فترة طويلة”.

في السياق، وجهت نقابة المحامين في الفترة الأخيرة، إنذارًا عدليًّا بواسطة كاتب العدل للحكومة في محاكم المملكة كافة، حول النظام الخاص لأراضي الباقورة والغمر من اتفاقية وادي عربة، يطالب الحكومة بعدم تجديد قرار تأجير المنطقتين لإسرائيل.

وسلم 1351 ناشطًا أردنيًّا مذكرة لرئيس الوزراء عمر الرزاز، طالبوه فيها بإنهاء اتفاق تأجير أراضي الباقورة والغمر وأم الرشراش لإسرائيل، وإشعار الاحتلال بعدم رغبة المملكة في تجديد تأجير هذه الأراضي، بموجب الملحقين 1/ب و1/ج ضمن اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية عام 1994، الذي ينتهي في الـ 25 من أكتوبر/تشرين الأول الحالي.

كما طالبت فعاليات شعبية وحزبية خلال مسيرة انطلقت من مجمع النقابات المهنية بمنطقة الشميساني، الحكومة بعدم تجديد اتفاقية تأجير أراضي الباقورة والغمر لإسرائيل، معتبرين أن تجديد الاتفاقية يعني “التفريط بأراضينا”، بحسب لافتات حملها المشاركون.