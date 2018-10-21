شاهد العرين الذي بناه الأسد بمليار دولار لأبنائه من بعده (صور)

تولت عائلة الأسد السلطة عام 1970 عندما أصبح حافظ الأسد رئيسًا، وحكم حتى وفاته عام 2000، تاركًا وراءه “بلدًا يعذبه نظام قاسٍ لا يرحم”، حسب توصيف صحيفة “إكسبريس” البريطانية.

وكشف الرئيس السوري الحالي بشار الأسد، أنه على الرغم من كونه ابن زعيم النظام، إلا أن والده حافظ ووالدته أنيسة مخلوف، حرصا على ضمان حصول أطفالهم الخمسة على نشأة طبيعية مثل أقرانهم.

وبحسب الصحيفة، كشفت سلسلة وثائقية جديدة لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” بعنوان “أسرة خطرة: بيت الأسد”، أن حافظ استعان بمهندس معماري ياباني لتصميم منزل العائلة الذي يقع في مرتفعات دمشق.

ويتميز المنزل الذي يقدر بمليار دولار، بمدخل يشبه مداخل المساجد أو المباني الحكومية، بحيث تتسم هندسته المعمارية بالكفاءة والقوة.

كما يتميز من الداخل بالثريات الفخمة وأرضيات وجدران وتجهيزات رخامية، بينما تذكرنا نافورة المياه الضخمة والتي تساوي حجم المسبح بثروة عائلة الأسد.

وفي حديثه عن الفيلم الوثائقي، قال بشار الأسد: “لم نحظ بالاستقرار سوى بعد العام 1970، عندما أصبح والدي رئيسًا للبلاد، وكان هناك فصل تام بين السياسة والعلاقات الأسرية في منزلنا، حيث حرص والداي على تأمين حياة طبيعية لنا قدر الإمكان”.

وفي هذه الأثناء، أمضت العائلة الصيف في قصر على ضفاف البحر الأبيض المتوسط، والذي تم بناؤه خصيصًا كحصن بجوار البحر؛ حتى تتمكن عائلة الأسد من الفرار في قارب إذا تعرضت للحصار.

وأظهرت صور المجمع الهائل المقسم لمبان، والذي يتميز بمساحات مفتوحة وحدائق متعددة.

كما تنير المصابيح الشوارع المحيطة بمباني المجمع التي تتمتع بنوافذ زجاجية كبيرة وشرفات واسعة.

يذكر أن بشار كان الابن الثاني ولم يتوقع أن يصبح رئيسًا، وعندما قرر والده أن يسلم منصبه لأحد أبنائه، كان الوريث المقصود، شقيقه الأكبر باسل ضابط الجيش وبطل الفروسية، ولكنه توفي في حادث سيارة عام 1994.

وفي ذلك الوقت، كان بشار قد تخرج من كلية الطب، ويتدرب في لندن ليصبح طبيب عيون، حيث تفوق كطالب شاب في العلوم واختار دراسة الطب؛ نظرًا لاهتمامه بالعمل في قطاع المساعدات الإنسانية.

وعندما قرر مساره المهني، أخبر والده: “أود أن أكون طبيبًا، ما رأيك؟”، وكان رد حافظ: “لا يهم ما تفعله، أهم شيء هو أن تنجح، لذلك تأكد فقط من أن تنجح”.

والآن يعيش الأسد في القصر الرئاسي بدمشق مع زوجته أسماء الأسد وأطفالهما الثلاثة: “حافظ (16 عامًا) وزين (14 عامًا) وكريم (13 عامًا).