بسبب تأشيرات مزورة.. العراق يمنع ألف زائر إيراني من الدخول

قال مصدر عراقي في هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأحد، إن السلطات الأمنية في المنافذ الحدودية الجنوبية، منعت نحو ألف زائر إيراني من الدخول إلى البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، على خلفية حملهم تأشيرات دخول مزورة.

وتوقعّت هيئة السياحة العراقية، أمس السبت، دخول أكثر من مليوني زائر إيراني إلى العراق لتأدية زيارة أربعينية الإمام الحسين(حفيد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم).

وتعتبر “الأربعينية”، من أهم المناسبات لدى الشيعة، إذ تخرج مواكب رمزية للعزاء، ويتوافد مئات الآلاف من الشيعة، من أنحاء العالم كافة، إلى كربلاء(جنوب)، لزيارة مرقد الحسين، ويأتي الكثير منهم مشيًا على الأقدام.

وأضاف المصدر طالبًا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول له بالتصريح للإعلام، أن “الاجهزة الأمنية المختصة في منفذي الشلامجة الحدودي في البصرة، وزرباطية الحدودي في واسط مع إيران، منعت دخول نحو ألف زائر إيراني خلال الساعات الماضية، بسبب حملهم تأشيرات دخول مزورة”.

وأوضح المصدر، أن “الأجهزة الأمنية العراقية كثفت إجراءاتها في المنافذ الحدودية مع إيران، لتنظيم دخول الزائرين”، مشيرًا إلى أن “أكثر من 100 ألف إيراني يدخلون يوميًا لإحياء المناسبة”.

وتصادف ذكرى أربعينية الإمام الحسين الـ20 من شهر صفر (30 من تشرين الأول/أكتوبر) الجاري.

وتفرض قوات الأمن العراقية إجراءات أمنية مشددة على امتداد الطرق المؤدية من المحافظات الجنوبية إلى كربلاء، ومن العاصمة بغداد باتجاه المدينة، منعًا لهجمات متوقعة قد يشنها تنظيم داعش المتشدد.‎