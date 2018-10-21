نشطاء فلسطينيون يتحدون جيش الاحتلال ويتسللون عبر السياج الحدودي (فيديو)

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية مقطع فيديو يظهر نشطاء فلسطينيين، خلال نجاحهم في عبور السياج الأمني بين قطاع غزة وإسرائيل، أمس الأول الجمعة، وقالت إن الفلسطينيين أقدموا على الخطوة من دون أن يعترضهم الجيش، ما يعني تلميحا لوجود ثغرات أمنية خطيرة، على خلاف المزاعم الإسرائيلية التي تتحدث عن سيطرة الجيش على الأوضاع.

وذكرت “قناة 20” العبرية، السبت، أن الفلسطينيين تسللوا عبر السياج قبل أن يعودوا أدراجهم، من دون أن يتمكن الجيش من رصدهم، مضيفة أن قرابة 10 آلاف فلسطينيا كانوا قد شاركوا في تظاهرات الجمعة، وأن قرابة 130 أصيبوا.

ويظهر الفيديو عددا من النشطاء الفلسطينيين يحملون صورة تحمل اسم “الشهيد محمد إسماعيل”، بينما يتقدمون صوب السياج الحدودي مع إسرائيل، حيث تبدو إحدى الثغرات التي تسلل منها النشطاء، وقاموا بوضع لافتة تحمل الصورة داخل الجانب الإسرائيلي، على تلة صناعية.

وقام أحد النشطاء برسم شعار نجمة داوود الإسرائيلية، على الأرض قبل أن يطأها المشاركون بأقدامهم، ومن ثم عادوا إلى الجانب الفلسطيني من السياج، فيما كُتب على الفيديو أن التسلل تم شرق المحافظة الوسطى، بتاريخ أمس الأول الجمعة.

كانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، قد أعلنت إصابة 130 فلسطينيا برصاص جيش الاحتلال، من بينهم 25 طفلا، و4 من أفراد الطواقم الطبية والصحافية، حيث جاءت الإصابات خلال مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، وهي المسيرات المستمرة أسبوعيا منذ آذار/ مارس الماضي.