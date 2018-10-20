إسرائيل تؤجل إخلاء وهدم الخان الأحمر حتى إشعار آخر

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تأجيل هدم قرية الخان الأحمر الواقعة شرق مدينة القدس ، والتي أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية بهدمها وإخلائها الأيام الماضية .

وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية ، أن المحكمة رفضت التماسا قدمه أهالي القرية ضد إخلائها فيما رفضت المحكمة هذا الطلب ،إلا أن الظروف السياسية والأمنية لم تمكن سلطات الاحتلال من تنفيذ قرار الهدم .

ووفقا للصحيفة الإسرائيلية ، فإن مصدرا سياسيا في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إن “المستوى السياسي في إسرائيل سيؤجل هدم وإخلاء الخان الأحمر لحين استنفاذ المفاوضات والمقترحات التي قدمت من قبل عدة أطراف حول هذه القضية مؤخرا، وذلك قبل الشروع بعملية الإخلاء بالقوة”.

وكانت إسرائيل قد أمهلت سكان قرية الخان الأحمر حتى الأول من تشرين الأول الجاري لهدم منازلهم بنفسهم، وإلا ستقوم الشرطة الإسرائيلية بتنفيذ قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الذي اتخذ من شهر آب/أغسطس الماضي .

وتزعم المحكمة الإسرائيلية أن التجمع السكني في الخان الأحمر أقيم بدون تراخيص وفوق ما يسمى “أراضي دولة” ، في حين تحاول إسرائيل تفريغ المناطق القريبة من مدينة القدس من السكان الفلسطينيين تمهيدا لتهويدها .

ومازالت المؤسسات الدولية والحقوقية تمارس ضغوطا كبيرة على إسرائيل بهدف وقف هدم قرية الخان الأحمر ، معتبرين القرار بأنه غير قانوني وسيعزز من العنف في المنطقة .