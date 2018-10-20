حزب بارزاني يتصدر انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق

أعلنت مفوضية الانتخابات يوم الأحد أن الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم بزعامة الرئيس السابق لإقليم كردستان العراق مسعود بارزاني جاء في المركز الأول في الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان بحصوله على 45 مقعدا.

وقالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في مؤتمر صحفي إن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، منافسه الرئيسي وشريكه الأصغر في الائتلاف الحاكم،جاء في المركز الثاني وحصل على 21 مقعدا.

واستناداً إلى هذه النتائج، حافظ الحزب الديمقراطي على تصدره للمشهد الانتخابي في إقليم كردستان منذ أكثر من عقد.

لكن “حركة التغيير” المعارضة تراجعت خلف الاتحاد الوطني الكردستاني بعد أن جاء ثانيا في الانتخابات الماضية عام 2013.

وفي 30 أيلول/سبتمبر الماضي، جرت الانتخابات بنسبة مشاركة وصلت إلى نحو 58 في المئة، حيث تنافس 673 مرشحا على 111 مقعدا، ضمنها 11 مخصصا للأقليات ضمن نظام “الكوتا” بواقع 5 للتركمان، و5 للمسيحيين السريان، ومقعد واحد للأرمن.