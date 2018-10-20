“داعش” يفرج عن 6 من مخطوفي محافظة السويداء السورية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، أن تنظيم داعش أفرج عن 6 من الرهائن الذين خطفهم في تموز/ يوليو، خلال هجوم في محافظة السويداء بجنوب سوريا، لقاء إفراج النظام السوري عن نساء معتقلات لديه يطالب التنظيم بهن، إضافة إلى دفع فدية.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إنه “جرى الإفراج خلال الليل عن 6 مختطفين من سكان ريف السويداء الشمالي الشرقي” هم سيدتان وأربعة أطفال.

وأوضح أنها “أول دفعة من المختطفين الـ27 المتحتجزين لدى داعش، والذين يبلغ عددهم الكامل 18 طفلًا و9 مواطنات”.

وأضاف أن ذلك جرى في سياق “أولى خطوات تنفيذ صفقة تم التوصل إليها مع نظام دمشق تقضي بتسليم أكثر من ستين معتقلة لدى قوات النظام طالب التنظيم بهن” و”تسليم مبلغ 27 مليون دولار”.

وشنّ التنظيم في الـ25 من تموز/يوليو سلسلة هجمات متزامنة على مدينة السويداء وريفها الشرقي، أسفرت عن مقتل أكثر من 260 شخصًا، في اعتداء هو الأكثر دموية يطال الأقلية الدرزية منذ بداية النزاع في سوريا. وخطف التنظيم معه 30 شخصًا.

ومنذ خطف الرهائن، قام تنظيم داعش في الـ5 من آب/أغسطس بإعدام شاب (19 عامًا) بقطع رأسه، وأعلن بعد أيام وفاة سيدة مسنّة (65 عامًا) من بين الرهائن جراء مشاكل صحية، ثم أعلن في مطلع تشرين الأول/أكتوبر إعدام شابة في الـ25 من العمر.

وإثر عملية الخطف، تولت روسيا بالتنسيق مع الحكومة السورية التفاوض مع التنظيم، كما شكلت عائلات المخطوفين مع ممثلين للمرجعيات الدينية وفدًا محليًا للتفاوض، إلا أن جميع المساعي بقيت متعثرة.

وقام أقرباء الرهائن بتظاهرات واعتصموا أمام مبنى المحافظة في مدينة السويداء مطالبين الحكومة بالتدخل لإطلاق سراح المخطوفين.