بعد يوم هادئ.. هل تقدم إسرائيل مزيداً من التسهيلات لقطاع غزة؟

توقع الإعلام العبري، الجمعة، تقديم السلطات الإسرائيلية مزيدا من التسهيلات لقطاع غزة، بعد تراجع حدة العنف على الحدود الشرقية للقطاع، مقارنة بالأسبوع الماضي، لا سيما فيما يتعلق بإدخال المحروقات وإعادة فتح المعابر المغلقة منذ ما يزيد على ثلاثة أيام.

وبحسب قناة ريشت كان الإسرائيلية فإن القيادة السياسية قالت الليلة إن حماس عملت على ضبط الوضع اليوم ودفعت الناس إلى الخلف.

وأضافت:” يبدو أنهم فهموا الرسالة لذلك من المتوقع أن يقرر وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان غدًا وفقًا للتطورات على الأرض بشأن تجدد إدخال الوقود إلى غزة”

ووفقاً لريشت كان فقد أبلغت مصر، إسرائيل بضرورة إعادة تدفق المساعدات لقطاع غزة ومنح المزيد من التسهيلات، حتى تتمكن -مصر- من الضغط على حماس من أجل تحقيق الهدوء.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أن العنف على الحدود كان أقل بكثير من الأسابيع القليلة الماضية، وأن الاضطرابات كانت قصيرة ولم تستمر لأكثر من ساعة ونصف الساعة، وأن كمية المتفجرات والقنابل اليدوية التي ألقيت على الجيش كانت منخفضة نسبياً.

فيما قالت قناة “كان” الإسرائيلة إن حماس استوعبت تماماً الضغوط المصرية التي تمارس عليها.

وأضافت:” المصريون هم من أخمدوا الحريق حتى الآن، ولكن لديهم في الأفق اجتماع منظمة التحرير الفلسطينية”.