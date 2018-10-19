الاحتلال الإسرائيلي يحاصر الخان الأحمر ويمنع الوصول إليه

حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي عصر الجمعة، قرية الخان الأحمر المهددة بالهدم والإزالة، شرق مدينة القدس المحتلة.

وقال ممثل التجمع البدوي في الخان الأحمر، عيد جاهلين، في حديث خاص بـ”إرم نيوز”، إن الاحتلال أغلق البوابة الرئيسية لمدخل الخان الأحمر ونشر قواته على الشوارع المحاذية للخان الأحمر لمنع وصول الصحفيين والمتضامنين من الوصول إلى خيمة الاعتصام.

وأضاف جاهلين: “بعد أداء صلاة الجمعة قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق الغازات السامة على المعتصمين في الخان الأحمر؛ ما أدى إلى إصابة 5 شبان من المعتصمين وتم نقلهم على الفور إلى المستشفى”.

وأكد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاول باستمرار استفزاز المعتصمين في الخان الأحمر من أجل ثنيهم عن المشاركة في الاعتصام، لافتًا إلى أن عدد المعتصمين المتواجدين في الخان الأحمر في الوقت الحالي يزيد على 300 متضامن.

وتابع: “إسرائيل أغلقت الطرق المؤدية للخان الأحمر لأنها لا تريد لهذا الاعتصام أن يستمر، وتريد تنفيذ مخططاتها بهدمه والاستيلاء على الأرض المقام عليها التجمع”.

وقال: “إننا صامدون ولن نتنازل عن حقنا، على الرغم من التهديدات والاعتداءات اليومية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على سكان الخان، وإطلاق طائرات دون طيار في المكان، وتواجد القوات العسكرية باستمرار بجانب التجمع”.

ويعتصم سكان الخان منذ أكثر من مئة يوم على التوالي داخل القرية، بعد قرار من محكمة الاحتلال بهدمها، من أجل التصدي لأي محاولة لإخلائها.

ويقطن الخان الأحمر نحو 200 فلسطيني، ويضم التجمع السكني مدرسة تخدم 170 طالبًا، من عدة تجمعات سكنية بدوية من قضاء القدس.