“هنية” يلتقي وفدًا أمنيًا مصريًا في غزة

التقى إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس“، اليوم الخميس، بوفد أمني مصري يترأسه وكيل جهاز المخابرات العامة أيمن بديع، وصل قطاع غزة في وقت سابق.

وتأتي هذه الزيارة في إطار “تهدئة الأوضاع بما يسهم في سرعة إنجاز المصالحة الفلسطينية، وتوفير المناخ الملائم للمجتمع الدولي لتنفيذ تعهداته تجاه تحسين الأوضاع المعيشية للشعب الفلسطيني، وبصفة خاصة القطاع”.

وتأتي زيارة الوفد، بعد يوم من سلسلة غارات شنتها مقاتلات إسرائيلية ضد أهداف متفرقة في غزة، بعد سقوط صاروخ أطلق من القطاع فجرًا على منزل في مدينة بئر السبع (جنوب)، وفق ما أفاد به الجيش الإسرائيلي.

ووصل ظهر اليوم، وفد أمني مصري يضم 4 شخصيات، أبرزهم “أيمن بديع، وكيل جهاز المخابرات العامة، ومسؤول الملف الفلسطيني في الجهاز اللواء أحمد عبدالخالق”، قطاع غزة عبر معبر بيت حانون (إيرز).

ولم تفصح “حماس” عن أهداف الزيارة أو الملفات التي سيبحثها الوفد مع هنية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، قصف نحو 20 موقعًا في قطاع غزة؛ ما أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة 3 آخرين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

والأربعاء أيضًا، غادر وفد أمني مصري، القطاع، عائدًا إلى القاهرة عبر معبر بيت حانون “إيريز”، بعد زيارته القطاع الثلاثاء، واجتماعه مع قيادة حركة حماس؛ لاستكمال مباحثات التهدئة والمصالحة الفلسطينية، حسب مراسل الأناضول.

وتبحث الفصائل الفلسطينية بما فيها حماس، منذ نحو شهرين، مع السلطات المصرية إمكانية التوصل إلى مصالحة فلسطينية “تهدئة” مع إسرائيل، إلا أنه لم يعلن عن نتائج هذه الجهود حتى الآن.

وفي 3 أكتوبر /تشرين الأول الجاري، اختتم وفد من حماس زيارة إلى القاهرة، أجرى خلالها على مدار 4 أيام مباحثات مع مسؤولين مصريين، حول المصالحة وجهود التهدئة.

ويسود الانقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس؛ عقب فوز الأخيرة بالأغلبية الساحقة في الانتخابات البرلمانية عام 2006.