أعلن اليوم الخميس في العاصمة السعودية الرياض عن وفاة الرئيس السوداني الأسبق عبدالرحمن سوار الذهب، عن عمر يناهز 83 عامًا.

وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية “سونا” صباح اليوم في برقية عاجلة، إن المشير سوار الذهب توفى بالمستشفى العسكري بالرياض، دون إيراد مزيد من التفاصيل.

ويعرف عن سوار الذهب أنه أول رئيس عربي سلّم السلطة طواعية، وذلك عام 1985، إذ تسلَّم مقاليد الحكم بعد انقلاب عسكري في السودان على سلفه الرئيس جعفر نميري.

وبعد عام من حكم السودان وتسليم السلطة للمدنيّين اعتزل سوار الذهب العمل السياسي، واشتغل بنشاطات تطوّعية وبالعمل الإنساني والخيري، داخل وخارج السودان.