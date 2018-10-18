شاهد كيف أحرج وزير الخارجية العراقي نظيره اللبناني (فيديو)‎

أحرج وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري نظيره اللبناني جبران باسيل، حين استنكر عليه استخدام تعبير “العدوى” خلال مؤتمر صحفي جمعهما في العاصمة اللبنانية بيروت، فيما بدا وكأنه تلقين درس في اللغة العربية.

وقال الجعفري مقاطعًا باسيل خلال المؤتمر الصحفي “أنا لا أعرف لماذا استخدم وزير الخارجية تعبير عدوى عن انتقال التجربة اللبنانية إلى العراق (…) العدوى تنقل المرض يا ابن الحلال “.

وحاول الوزير باسيل الذي وقع في الحرج وفق تعابير وجهه، الرد على الجعفري والخروج من هذا الموقف بالابتسامة والقول “في عدوى الشفاء”، إلا أن الوزير العراقي المعروف بخروجه على النص، أصر على أن عبارة العدوى مفهوم سلبي قائلًا “أنا طبيب قبل أن أكون سياسيًّا، والعدوى حينما تأتي في سياق الأمراض تكون مؤذية” على حد تعبيره.