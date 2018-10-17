مكتب عادل عبدالمهدي يكشف موعد إعلان الحكومة الجديدة في العراق

كشف المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبدالمهدي، اليوم الأربعاء، عن موعد إعلان كابينة الحكومة الجديدة.

وقال المكتب الإعلامي في بيان: إن “رئيس مجلس الوزراء المكلف عادل عبدالمهدي ينوي تقديم أسماء أعضاء تشكيلته الوزارية مع المنهاج الوزاري، في الأسبوع القادم”.

وأضاف البيان أن “عبدالمهدي يجري اتصالاته المطلوبة مع رئاسة البرلمان العراقي ومع القيادات والكتل النيابية؛ لتحديد اليوم المناسب، وهو ما سيعلن عنه لاحقًا”.

وكانت قوى سياسية رجحت في وقت سابق، من اليوم الأربعاء، لـ”إرم نيوز” أن يعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبدالمهدي حكومته الجديدة، يوم الأحد المقبل، وقد كشف مصدر مطلع أن الخلافات السياسية ما زالت قائمة على تقسيم الوزارات بين الكتل والأحزاب السياسية.

وأشارت مصادر سياسية إلى أن عبدالمهدي سيقدم، الأحد المقبل، نصف كابينته الوزارية لمجلس النواب خالية من المناصب السيادية، ومن بينها وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والمالية، إلى حين الاتفاق بشأنها.

ويجري رئيس الوزراء المكلف عادل عبدالمهدي حراكًا مستمرًا لاختيار تشكيلته الوزارية، خلال المدة الدستورية المحددة بـ 30 يومًا منذ تكليفه الثلاثاء 2 تشرين الأول /اكتوبر الحالي.

وكان عبدالمهدي قد أطلق موقعًا إلكترونيًا للترشيح للوزارات، استمر لمدة 48 ساعة، وأغلق الموقع في الحادي عشر من الشهر الجاري.