“عاصمة الخلافة”.. هكذا تبدو الرقة بعد عام من هزيمة داعش (فيديو إرم)

لاتزال الأنقاض في الرقة السورية، شاهدة على آثار المعارك التي أسفرت قبل عام عن طرد تنظيم داعش المتشدد من المدينة التي كان يتخذها عاصمة له.

فبين المنازل والجسور والطرقات المهدّمة، تبرز محاولات خجولة لإزالة ما خلفته الحرب، والتي اقتصرت حتى اليوم على الطرقات العامة، وما يعيق حركة السكان.

ولا يحمل الكثير من السكان في المدينة، كثيرًا من التفاؤل؛ بل يكاد يكون معدومًا بإعادة إعمار مدينتهم، التي تنتظر حسمًا لملفات سياسية وجغرافية عالقة بين دمشق، والأكراد الذي يسيطرون على المدينة ذات الغالبية العربية بدعم عسكري وسياسي كامل من الولايات المتحدة.

ويرى مجلس المدينة أنّه فعل ما أمكن لتأمين الخدمات الرئيسة بدعم من قوات التحالف الدولي، وأعطى أولوية للمياه وأفران الخبز.

ويخشى السكان الذين فقدوا بيوتهم بأنّ يصبحوا نسيًا منسيًا، خاصة وأنهم يعيشون في منازل مستأجرة بمبالغ كبيرة مقارنة بالدخل المحدود جدًا لأبناء المدينة الذين يعمل معظمهم بالزراعة والأعمال المجهدة.