العراق يطالب لبنان بأموال من حقبة صدام

طالب وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري، اليوم الأربعاء، لبنان بإعادة الأموال العراقية المرصودة لديها، والتعامل معها حسب العائدية.

وقال الجعفري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني جبران باسيل، خلال زيارته للبنان التي يجريها حاليًا، إن لدى العراق شكاوى ومطالب بشأن أموال عراقية رصدت في لبنان، معربًا عن أمله بأن تقوم الحكومة اللبنانية بالتعامل معها حسب العائدية.

وأضاف الجعفري أن “الظروف التي مرّ بها العراق خلال حقبة التسعينيات لن تلغي حقه بمطالبة أمواله، وأن بلاده لن تتردد أيضًا بإعادة أي ديون قانونية لمواطنين لبنانيين تجاه العراق، على الرغم من الظروف التي أحاطت به”.

ويقول لبنان، إن على العراق ديونًا تقدر بمليار دولار، تعود لعام 1993، حيث أشار وزير الدولة اللبناني لمكافحة الفساد نقولا تويني، بأن “هذه الديون بدأت تتراكم منذ أيام نظام صدام حسين، عندما حوصر العراق، وأقامت الأمم المتحدة برنامج النفط مقابل الغذاء”.

وتستمر زيارة الجعفري إلى بيروت 3 أيام، ومن المقرر أن يلتقي خلالها رئيس مجلس النواب نبيه برّي، ورئيس الوزراء سعد الحريري، وعددًا من القيادات والمسؤولين الآخرين، فيما تسرّبت أنباء عن لقائه الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله.