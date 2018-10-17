شهيد بقصف إسرائيلي في غزة والمقاومة تستهدف “تل أبيب”

شنّت المقاتلات الحربية الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، عدة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ، استشهاد مواطن فلسطيني وإصابة ثلاثة آخرين جرّاء قصف إسرائيلي في منطقة بيت لاهيا شمال قطاع غزة .

وأكدت الوزارة في بيانٍ لها، استشهاد الشاب ناجي أحمد الزعانين (25 عامًا)، إثر استهدافه بصاروخ من طائرة استطلاع إسرائيلية.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، إن طائرة استطلاع إسرائيلية استهدفت مجموعة فلسطينيين، بزعم محاولتهم إطلاق صواريخ تجاه المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

وشهدت الساعات الأخيرة، توترًا أمنيًا في قطاع غزة عقب إطلاق صاروخ تجاه مدينة بئر السبع تبعه قصف إسرائيلي لعدد من الأهداف في القطاع.

وأفادت مصادر محلية بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية من طراز “F16″، قصفت موقعي صلاح الدين وأبو جراد التابعين لحركة حماس جنوب قطاع غزة، بالإضافة لموقع البحرية شمال القطاع.

وكانت مصادر إسرائيلية ذكرت أن قيادة الجبهة الداخلية أصدرت تعليمات لسكان مستوطنات غلاف قطاع غزة، بالامتناع عن التجمع لأكثر من 300 شخص في منطقة مفتوحة، و500 شخص في منطقة مغلقة.

وأضافت المصادر أنه تقرّر تعليق الدراسة في المؤسسات التعليمية بمدينة بئر السبع في أعقاب إطلاق صاروخ من قطاع غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن عن سقوط صاروخ انطلق من قطاع غزة في منطقة بئر السبع التي تبعد حوالي 10 كيلومترات عن الحدود الشرقية للقطاع.

وذكر موقع 0404 الإسرائيلي أن صافرات الإنذار دوت في مدينة بئر السبع، بعد سقوط الصاروخ، فيما أظهرت صور نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية مختلفة، أضرارًا في بعض المنازل جراء سقوط الصاروخ.

وفي تطور لاحق، قالت مصادر إعلامية إسرائيلة إن صاروخًا آخر أطلق من قطاع غزة سقط في منطقة “غوش دان” بالقرب من مدينة تل أبيب .

ووفقًا للإعلام الإسرائيلي فإن الصاروخ سقط في البحر قبالة منطقة دان، والتي تعتبر من المناطق المركزية وسط إسرائيل.