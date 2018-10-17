استطلاع رأي فلسطيني يظهر نتائج لافتة حول المقاومة والكونفدرالية مع الأردن

أظهر استطلاع أجراه “مركز القدس للإعلام والاتصال” بالتعاون مع “مؤسسة فريدريش ايبرت” الألمانية، نتائج مثيرة حول توجهات الفلسطينيين، تجاه موضوع التهدئة مع إسرائيل، والكونفدرالية مع الأردن، والطريقة الأنسب لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب نتائج استطلاع الرأي، فقد أبدى 67.8% من المستطلعة آراؤهم تأييدهم لفكرة تهدئة طويلة الأمد مع إسرائيل، في وقت رأى غالبية الفلسطينيين أن أفضل الحلول للصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو حل الدولتين، والذي أيده 37.5% من المستطلعة آراؤهم، مقابل 30.3% رأوا أن حل الدولة الواحدة ثنائية القومية في كامل فلسطين هو الحل الأنسب.

كما أظهر الاستطلاع، أن 61% من الفلسطينيين يعارضون فكرة إقامة الكونفدرالية بين الأردن والضفة الغربية، مقابل 39.0% قالوا إنهم يؤيدونها، إذ إن خيار الكونفدرالية قد طفا الحديث عنه للسطح أخيرًا، بعد زيارة وفد من حركة سلام إسرائيلية للرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مدينة رام الله الشهر الماضي، ونقلهم تصريحات على لسان عباس بشأن قبوله بكونفدرالية مع الأردن.

وكان أبرز ما أظهره الاستطلاع هو تراجع شعبية المؤيدين لخيار المقاومة المسلحة كسبيل لمواجهة إسرائيل، مقارنة بالأعوام 2014 و2012، إذ أظهر الاستطلاع انخفاض نسبة مؤيدي هذا الخيار إلى 24.7% مقارنة بـ 30.3% في شباط/فبراير عام 2017 و 33.1% في آذار/مارس 2015.

كما كشف الاستطلاع تراجع نسبة التأييد للصواريخ الفلسطينية، إذ رأى 31% من المستطلعة آراؤهم أنها مفيدة للمصلحة الوطنية الفلسطينية، بعد أن كانت 61.8% في تشرين الأول/أكتوبر عام 2014، و74% في كانون الأول/يناير عام 2012.

وفيما يخص ملف المصالحة الفلسطينية المتعثرة بين حركتي فتح وحماس، أظهر الاستطلاع عدم حصول ارتفاع في نسبة التفاؤل بإتمامها، إذ رأى 36.8% أنهم أصبحوا أقل تفاؤلاً بإمكانية إتمام المصالحة، في حين رأى 39.1% أنه لم يحصل أي تغيير يدفعهم لتغيير هذا التفاؤل، بينما رأى 21.3% أنهم أصبحوا أكثر تفاؤلاً.