الأسد يعتزم زيارة القرم ويبحث تسيير رحلات طيران

يعتزم الرئيس السوري بشار الأسد، زيارة شبه جزيرة القرم، بحسب وكالات أنباء روسية.

وذكرت وكالات الأنباء ذاتها، الثلاثاء، أن “الرئيس السوري بشار الأسد لديه خطط مبدئية لزيارة شبه جزيرة القرم في أبريل/نيسان عام 2019”.

وأضافت أن الأسد “يجري محادثات بشأن بدء رحلات طيران منتظمة بين سوريا والقرم”.

ونقلت الوكالات ذلك عن أعضاء في وفد من القرم، يزور سوريا الأسبوع الجاري، بينهم رئيس الوزراء المدعوم من روسيا سيرجي أكسيونوف.

وتقع القرم تحت عقوبات غربية منذ أن ضمتها روسيا من أوكرانيا في عام 2014.

وروسيا حليف رئيس للأسد في الصراع السوري المستمر منذ أكثر من 7 سنوات. وزار زعيما منطقتين انفصاليتين في جورجيا تدعمهما روسيا وهما أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا دمشق هذا العام.