وزير الخارجية الفلسطيني: تغيّر موقف أستراليا تجاه القدس يدعو للحزن

وزير الخارجية الفلسطيني: تغيّر موقف أستراليا تجاه القدس يدعو للحزن

رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون كان قال إنه "منفتح" على الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل واحتمال نقل سفارة أستراليا إلى هناك

المصدر: رويترز

قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، إن التقارير التي أشارت إلى احتمال تغيّر سياسة أستراليا تجاه القدس تدعو للحزن.

وأضاف في مؤتمر صحافي مشترك مع وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي في جاكرتا: إنه “يشعر بالحزن لاحتمال انتهاك أستراليا القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن الدولي”.

وتابع أن أستراليا تجازف بالعلاقات التجارية، والأعمال مع بقية العالم خاصة العالمين العربي والإسلامي.

وكان رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، قال في وقت سابق اليوم، إنه “منفتح” على الاعتراف بـ القدس عاصمة لإسرائيل، واحتمال نقل سفارة أستراليا إلى هناك.

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