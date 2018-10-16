3 قتلى و20 جريحًا إثر اشتباكات عنيفة بمخيم “المية ومية” في لبنان (صور)

قُتل 3 أشخاص وأصيب نحو 20 آخرين، إثر معارك عنيفة بين حركة فتح ومجموعة أنصار الله التابعة لحزب الله اللبناني في مخيم “المية ومية” للاجئين الفلسطينيين في جنوبي لبنان.

وقالت مصادر أمنية في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”، إن القتلى هم إبراهيم سلامة وأحمد منصور، ومحمد عيسى أحد عناصر فتح كبرى التنظيمات الفلسطينية، والذي أُصيب في رأسه خلال الاشتباكات التي بدأت أمس الاثنين”.

وتجددت الاشتباكات بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية صباح الثلاثاء، بعد انهيار وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه ليلة أمس، في حين تسمع حتى الآن صفارات سيارات الإسعاف المتجهة للمخيم الواقع على تلة صغيرة مقابل مدينة صيدا الساحلية.

وقال شهود عيان داخل المخيم، إن الاشتباكات أدت إلى تدمير عدد من المنازل في المخيم، وسط حركة نزوح كبيرة للسكان البالغ عددهم حوالي 6 آلاف نسمة.

وعزّز الجيش اللبناني الذي يحاصر المخيم قواته على مداخله، ومنع الدخول إليه باستثناء سيارات الإسعاف.

واندلعت المعارك بعد توتر استمر نحو شهرين نتيجة خلاف بين عنصرين من فتح و”أنصار الله”، كما ذكرت مصادر أمنية.

ويقود جماعة “أنصار الله” جمال سليمان، وهو ضابط منشق عن حركة فتح ومطلوب للدولة اللبنانية بجرائم قتل وتهم أخرى.