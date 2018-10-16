مقتل مطلوبَين “خطيرَين” في الأردن.. والدرك: سنضرب بيد من حديد (صور)

نفذت قوة أمنية مشتركة من قوات الدرك والأمن العام، فجر الثلاثاء، في الأردن مداهمة للقبض على مجموعة من المطلوبين “الخطرين جدًا والمسلحين”، الذين كانوا أطلقوا النار على دورية للأمن العام قبل أيام في حي الزواهرة بمحافظة الزرقاء.

وحسب بيان صدر عن الأجهزة الأمنية، وصلت “إرم نيوز” نسخة عنه، فإن “المداهمة نُفذت بعد تتبع ورصد وجمع معلومات حول أولئك الأشخاص المطلوبين، وهم من مكرري الجرائم وبحقهم عشرات القيود، والعديد من الطلبات في قضايا المخدرات والسلب وحمل السلاح وإطلاق العيارات النارية ومقاومة الموظفين، والشروع بالقتل والسرقات وغيرها، وتم تحديد مكان تواجدهم بأحد المنازل في حي الزواهرة”.

وطبقًا للبيان، طوقت القوة الأمنية المنزل وأحكمت سيطرتها عليه متوخية أعلى درجات الحيطة والحذر، وطلبت من المطلوبين تسليم أنفسهم، إلا أن المطلوبين بادروا بإطلاق عيارات نارية بكثافة باتجاه القوة، وبشكل مباشر بقصد القتل، إذ تم الرد عليهم وفق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى مقتل اثنين من المطلوبين، وإلقاء القبض على خمسة آخرين، وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة المعبأة والمجهزة للبيع والترويج”.

وليس ببعيد، أكد مدير عام قوات الدرك اللواء الركن حسين محمد الحواتمة، “الضرب بيد من حديد على كل من يهدد أمن الوطن والمواطن”.

وقال الحواتمة في تصريح صحافي، إن “الحملات الأمنية مستمرة لإلقاء القبض على المطلوبين الخطيرين كافة، وتجار المخدرات والخارجين عن القانون”، داعيًا المواطنين إلى “عدم الوقوف مع هذه الفئة التي تضر بأمن الوطن والمواطنين”.