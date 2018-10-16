أبو مرزوق يشكك في قدرة عباس على تنفيذ عقوباته ضد حماس

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق ، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد لا يستطيع أن ينفذ العقوبات على قطاع غزة، مشككاً في قدرته على ذلك.

وأضاف أبو مرزوق في تغريدة له على موقع تويتر، أنه كثر الحديث عن عقوبات جديدة شاملة على قطاع غزة، ولكن من الناحية السياسية من الصعب أن ينفذ أبو مازن تهديداته ، مشيرا إلى أن سبب ذلك يكمن في أن إسرائيل أحالت له السلطات الأمنية والاقتصادية والمدنية عبر اتفاقيات .

وتابع أبو مرزوق ” من الصعب الانسحاب من هذه الاتفاقيات، لأنه في هذه الحالة يخدم (إسرائيل) باستعادة ما أحالته له من سلطات، تفصل الضفة عن القطاع”.

وتوعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حركة حماس في قطاع غزة بمزيد من العقوبات الاقتصادية، مؤكدا على أهمية تمكين حكومة الوفاق من عملها في القطاع ، في حين تصر حماس على رفع العقوبات المفروضة وتشكيل حكومة وحدة وطنية قبل عودة السلطة إلى غزة .