بالفيديو.. إبعاد النائب أحمد الطيبي من الكنيست الإسرائيلي بعد مقاطعته نتنياهو

أبعد الكنيست الإسرائيلي النائب عن القائمة العربية المشتركة أحمد الطيبي من القاعة خلال جلسة عقدها الكنيست بعد مقاطعته رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكثر من مرة خلال الجلسة.

وانتقد نتنياهو خلال خطابه الرئيس الفلسطيني محمود عباس متهمًا إياه بأنه يصف “الإرهابيين” الفلسطينيين بالقتلة، ليقاطعه النائب العربي الطيبي بقوله: “أنت وصفت القاتل “مئير هار تصيون” بأنه بطل وهو الذي ذبح عائله أردنية بسكين، لا تقدم العظات لأحد، إنه إرهابي قذر” .

وأضاف الطيبي خلال مقاطعته نتنياهو: “أنت من تقول أن أبو مازن لم يندد بقتل المستوطنين، ولكن أنت أيضًا لم تندد قتل الجيش للشهيدة رزان النجار والأطفال في غزة، لأنك أنت من أعطيت الأوامر”.

وعلى إثر ذلك قام رئيس الكنيست الإسرائيلي بإبعاد النائب العربي أحمد الطيبي من القاعة.