9 جرحى في اشتباكات عنيفة بمخيم “المية ومية” جنوب لبنان (فيديو)

اندلعت اشتباكات “عنيفة” اليوم الإثنين، بين أتباع حركة فتح كبرى التنظيمات الفلسطينية، وجماعة أنصار الله الموالية لحزب الله اللبناني، في مخيم “المية ومية” جنوب لبنان.

وذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام” أن الاشتباكات أسفرت عن سقوط 9 جرحى، تم نقلهم الى مستشفيات الهمشري والراعي، مشيرة إلى أن بعضهم حالاتهم حرجة.

وقالت مصادر أمنية إن الاشتباكات امتدت لعدة أحياء، في المخيم الواقع على تلة صغيرة شرق مدينة صيدا الساحلية عاصمة الجنوب اللبناني، واستخدم فيها الأسلحة “الرشاشة” والقذائف الصاروخية.

وأضافت المصادر أن الجيش اللبناني الذي يقيم حواجز على مداخل المخيم منذُ أكثر من 15 عامًا، “أعلن حالة التأهب، في حين بدأ عدد كبير من أهالي الميخم البالغ عددهم أكثر من 6000، مغادرة منازلهم باتجاه صيدا”.

ولم يعرف حتى الآن سبب اندلاع تلك المواجهات لكن الطرفين كانا على وشك الدخول في اشتباكات مسلحة قبل شهرين؛ بسبب التوتر القائم بينهما منذ فترة طويلة.