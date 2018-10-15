“المجلس الأعلى” يوافق على مقترح تعديل “الرئاسي الليبي”

وافق المجلس الأعلى للدولة الليبي، يوم الإثنين، على مقترح إعادة تشكيل المجلس الرئاسي المكون من رئيس ونائبين.

وقال مصدر مطلع لـ”إرم نيوز”: إن موافقة المجلس على المقترح الذي قدمته لجنتا الحوار التابعتان لمجلس الدولة الأعلى ومجلس النواب، كان بواقع 74 عضوًا من أصل 76 عضوًا حضروا الجلسة.

وبيّن المصدر أن “الموافقة على المقترح تفتح الباب لإحداث تغيير جوهري يستند إلى نصوص اتفاق الصخيرات السياسي، لإعادة تشكيل المجلس الرئاسي، لتنبثق عنه حكومة جديدة”.

وبالتزامن مع ذلك، عقد مجلس النواب جلسة رسمية، الإثنين، في مقره بمدينة طبرق، استمع خلالها لإحاطة رئيس لجنة الحوار الدكتور عبدالسلام نصية، حول إعادة تشكيل وتوحيد السلطة التنفيذية.